Rusya: Ukrayna'ya ait 64 İHA'yı vurduk

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 61, 09.00'dan 09.30'a kadar da 3 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Bryansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oryol, Kursk bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.