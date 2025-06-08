10 bin asker konuşlandıracak: Rusya’nın bir sonraki hedefi Transdinyester

Moldova Başbakanı Dorin Recean, Rusya’nın Ukrayna’nın Odessa oblastı ile sınırı olan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester Moldova Cumhuriyeti’ne 10 bin asker konuşlandırmayı planladığını iddia etti. Financial Times’a konuşan Recean, Moskova’nın bu amaçla eylül ayındaki parlamento seçimlerine müdahale ederek Kişinev’de kendisine sadık bir hükümet kurmayı hedeflediğini öne sürdü. Ukrayna’ya yönelik saldırılarını da artıran Rus güçleri, Harkov’a şu ana kadarki en şiddetli saldırılarından birini gerçekleştirdi. Olayda 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

MOSKOVA'YA SADIK BİR HÜKÜMET İSTİYORLAR

Moldova Başbakanı Dorin Recean, Rusya’nın Ukrayna’nın Odessa oblastı ile sınırı bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti’ne 10 bin asker konuşlandırmayı planladığını öne sürdü. Recean, bu bilginin istihbarat verilerine dayandığını ve Kremlin’in bu hamle için eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerine müdahale ederek Kişinev’de kendisine sadık bir hükümet kurmayı amaçladığını iddia etti. Başbakan Recean, “Bu, Moldova demokrasisini baltalamaya yönelik devasa bir çaba. Onlar [Ruslar] Transdinyester bölgesindeki askeri varlıklarını güçlendirmek istiyorlar” dedi.

UKRAYNA İLE ROMANYA DA TEHLİKEDE

Recean, Moskova’nın müdahalesinin “internet propagandası ve partilere ile seçmenlere yönelik yasa dışı para transferlerini içerdiğini” savundu. Recean’a göre, Rusya 2024 yılında nüfuz kampanyalarına Moldova’nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1’ine denk gelen bir meblağ harcadı ve bu durum, AB’ye katılım referandumunun sadece yüzde 0,7’lik bir oy farkıyla geçmesine neden oldu. Başbakan, “10 bin askerin Ukrayna’nın güneybatı kesimi ile NATO üyesi olan Romanya üzerinde ne tür bir etki ve baskı oluşturacağını tahmin edebilirsiniz” diye ekledi.

HALİHAZIRDA 1450 ASKER VAR

Rusya’nın halihazırda 33 yıldır ayrılıkçıların kontrolünde olan Transdinyester’de az sayıda askeri bulunuyor. Ancak, bu bölgenin denize çıkışı olmaması ve Ukrayna ile Moldova tarafından çevrelenmiş olması nedeniyle Rusya’nın buraya ek asker göndermesi mümkün görünmüyor. 2023 yılında bölgenin Rusya Federasyonu’ndaki temsilcilik başkanı Leonid Manakov, bölgede 450 Rus barış gücü askerinin konuşlu olduğunu ve toplamda 3 bin 100’e kadar asker yerleştirilebileceğini söylemişti. Bölgede ayrıca, barış gücü operasyonuna destek sağlayan ve Sovyetler Birliği döneminden kalma 20 bin ton mühimmatın bulunduğu depoları koruyan yaklaşık 1000 kişilik bir Rusya Operasyonel Asker Grubu da bulunuyor.

HARKOV’A EN YOĞUN SALDIRI

Diğer yandan Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov kentinde düzenlediği bugüne kadarki en yoğun saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Rusya, 53 insansız hava aracı (İHA), 4 güdümlü bomba ve bir füzeyle Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’u hedef aldı. Saldırıda 15 ev, 23 apartman dahil en az 43 binada hasar meydana geldi. Herkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, Rusya’nın gece boyunca düzenlediği saldırının "savaşın başladığı 2022’den bu yana şehre yönelik en yoğun saldırı" olduğunu ifade etti. Terekhov saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını aktardı. Terekhov, saldırıyı "açık terör" olarak nitelendirdi.







