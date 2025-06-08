Rusya'dan yeni askeri harekat: Tank tümeni birlikleri ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusuna yeni bir taarruz başlatıldığını ve Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine doğru ilerlediği bildirildi.

Tank tümeni birlikleri ilerliyor

Açıklamada, “Merkez kuvvetler grubunun 90'ıncı Tank Tümeni'ne bağlı birlikler Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batı sınırına ulaştı ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarında taarruz geliştirmeye devam ediyor” denildi.

Dnipropetrovsk neden önemli?

Diğer adıyla Dnipro, Ukrayna'nın doğusunda stratejik ve ekonomik açıdan kritik bir bölgedir.

Donetsk ve Zaporijya cephelerine yakınlığı nedeniyle askeri lojistik için önemli bir merkezdir. Ağır sanayi, metalürji ve savunma sanayisinde öne çıkar; özellikle füze ve roket üretimiyle bilinen Yuzhmash fabrikası burada yer alır.

Dinyeper Nehri üzerindeki konumu, ulaşım ve enerji altyapısı açısından da değerlidir.







