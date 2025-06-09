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Putin imzayı attı: Rusya'da 2050 yılına hazırlık

Putin imzayı attı: Rusya'da 2050 yılına hazırlık

14:079/06/2025, Pazartesi
IHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanlık Yardımcısı Nikolay Patrushev, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ayın sonlarında Rus donanmasının 2050 yılına kadar olan dönem için gelişim strateji taslağını imzaladığını söyledi.

Rusya, donanmasını geliştirmek üzere harekete geçti. Başkanlık Yardımcısı Nikolay Patrushev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus donanmasının 2050 yılına kadar olan dönem için gelişim strateji taslağını imzaladığını söyledi. Patrushev yaptığı açıklamada,
"Stratejinin nihai taslağı değerlendirilmek üzere Devlet Başkanı'na sunuldu ve kendisi de 30 Mayıs'ta imzaladı"
dedi.
Patrushev, stratejinin hazırlanması kararının Temmuz 2024'te Kremlin'de yapılan bir toplantıda alındığını hatırlatarak,
"Başkan'ın talimatıyla Savunma Bakanlığı bir taslak strateji hazırladı ve bu taslak daha sonra Denizcilik Kurulu tarafından federal kurum ve kuruluşlardan gelen öneriler de dikkate alınarak son haline getirildi"
ifadelerini kullandı.


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