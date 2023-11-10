Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında gerilime neden olmuştu.

9 üye karara imza attı 5 üye muhalif kaldı

AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya , üyeler Engin Yıldırım , Mehmet Emin Kuz , Rıdvan Güleç , Kenan Yaşar , Selahaddin Menteş ve Yusuf Şevki Hakyemez , Can Atalay için ‘tahliye edilsin’ derken, diğer üyeler Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı,İrfan Fidan ve Muhterem İnce ise Yargıtay'ı haklı bularak 'ihlal' kararına muhalif kaldı. Karar oturumuna üye Recai Akyel ise katılmadı.

Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği yönünde oy kullanan AYM üyeleri.

Yargıtay ihlal kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM’nin yetkisini aştığını vurgulayarak hak ihlali kararına uymadı ve Atalay’ı tahliye etmedi. Ayrıca Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için dosyayı TBMM’ye gönderdi.

Öte yandan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda da bulundu. Bu karar Türk yargı tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.

FETÖ ve PKK'ya kapı açtılar

AYM'nin 9 üyesinin Can Atalay hakkında verdiği 'ihlal' kararı sonrası kamuoyunda çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Vatandaşlar ve siyasiler krize sebep olduğunu söyledikleri Anayasa Mahkemesi’ne tepkili.

Atalay hakkında verilen hak ihlali kararına göre; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, Erzurum'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa, Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelip üstüne terörist başına dokunulmazlık verecek.

Ya da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi yine istediği takdirde teröristi Gazi Meclis'e sokup üstüne de dokunulmazlık verecek.

AYM'nin tartışmalı kararları: Terör sevici Demirtaş için de 'hak ihlali' denilmişti

AYM, geçmiş dönemlerde de tepki çeken kararlara imza atmıştı.

Mahkeme, tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için de 'hak ihlali' kararı vermişti.

FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imamın cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvurusunu AYM, hiçbir delil olmamasına rağmen kabul edip FETÖ üyesine devletin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü sayan AYM, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini de talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu.











