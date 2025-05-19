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Gabar'da tarihi anlar: İlk hamleyi Numan Kurtulmuş yaptı: Artık bu dağlarda bomba değil, birlik ve beraberlik şarkıları duyulacak

Gabar'da tarihi anlar: İlk hamleyi Numan Kurtulmuş yaptı: Artık bu dağlarda bomba değil, birlik ve beraberlik şarkıları duyulacak

12:1719/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
AA
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Gabar'da tarihi anlar yaşanırken ilk keşif kuyusundan numune alındı.
Gabar'da tarihi anlar yaşanırken ilk keşif kuyusundan numune alındı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak’ın Gabar Dağı'nda “Gençler ile Kortej Yürüyüşü” yapıldı. Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz.” dedi. Öte yandan Gabar'da tarihi anlar yaşanırken ilk keşif kuyusundan numune alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Dışa olan bağımlılığımız artık azalacak' dedi.

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençler ile Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

"Bomba sesi değil kardeşlik Türkileri duyulacak"


Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşunlar, bombalar değil; kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz." dedi.

Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon çağrılarıyla ilgili basın mensuplarının sorusuna cevap veren Kurtulmuş, "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM'dir. Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gabar'da tarihi anlar: İlk numune alımı gerçekleşti

Öte yandan Gabar'daki keşif kuyusundan numune alımı gerçekleşti. Petrolün aktığı musluğu TBMM Başkanı Kurtulmuş açtı.



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