Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında

Eli kanlı terör devleti İsrail , 2 buçuk milyon sivilin yaşadığı Gazze'ye ölüm kusmaya devam ediyor.





Terörist İsrail güçleri, hastaneleri ve çevresini de hedef almaktan geri durmuyor. Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi ve diğer hastanelerin çevresi saatlerdir İsrail'in hem hava saldırılarına hem de topçu atışlarına maruz kalıyor.





Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Son olarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 9 bin 770’e yükseldi.





İşte bölge dakika dakika yaşanan gelişmeler;





03:01: Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç var.





02.44: Ürdün Kralı Abdullah: Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımı havadan ulaştırıldı.





00.47: DSÖ: Gazze'de iletişim hatlarındaki kesinti ve ağır bombardımanlardan derin endişe duyuyoruz.





00.02: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi.









Şehirde internet hizmeti çöktü





Bombardıman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesi, bu nedenle de Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.





Saldırı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükselirken, ambulanslar bombalanan alanlara giriş sağlayamıyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetlerinin çöktüğü belirtilmişti.









İsrail teröründe son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, işgalci İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.





Can kaybı 10 bine dayandı





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.









İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





Savaş giderek yayılıyor





İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.





İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. Bu hücumun olabileceği yorumunda bulunan Halevi, İsrail'in kuzeyindeki bir tümeni de ziyaret etti.











