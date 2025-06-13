Gazze’de öldürülen insanlık onurudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Gazze’den gelen görüntülerle ve en son insani yardım gemisine izin verilmemesiyle üzülerek ifade ediyorum ki aslında insanlık çökmüş, insanlık onuru öldürülmüştür. Buna mani olabilmek için hakkı, adaleti, insafı ve vicdanı merkeze alan, bütün insanların yaratılışta eşit olduğunu temel prensip olarak kabul eden yeni dünya sistemine ihtiyaç vardır” dedi. Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu’nun ev sahipliğinde başkent Astana’da başlayan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu’na hitap etti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Kötü olması bir yana aynı zamanda Gazze’den gelen görüntülerle ve en son insani yardım gemisine izin verilmemesiyle üzülerek ifade ediyorum ki aslında insanlık çökmüş, insanlık onuru öldürülmüştür. Buna mani olabilmek için hakkı, adaleti, insafı ve vicdanı merkeze alan, bütün insanların yaratılışta eşit olduğunu temel prensip olarak kabul eden yeni dünya sistemine ihtiyaç vardır. Burada Türk dünyasının kültürel köklerinden ve medeniyet değerlerinden getirdiği, Ahmet Yesevi ve benzerlerinin insanlara öğrettiği bu öğretinin en fazla ihtiyaç duyulduğu dönem de bu dönemdir. Onun için diyoruz ki hem ortak geleceğimizi inşa edecek hem ortak geleceğimiz üzerinden dünya barışının kurulmasına katkı sağlayacak hem de dünyada mazlumların, zulme uğrayanların sesi olmaya iddialı şekilde devam edeceğiz.”