Gülen'i kaçırdılar iddiası

Elebaşının kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, sosyal medyada dikkat çeken ifşalarda bulundu. Örgütün Pensilvanya’daki kampından bir görüntü yayınlayan yeğen Gülen, amcasının “Uzun Cevdet” lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından buradan götürüldüğünü söyledi. Sosyal medya paylaşımlarında FETÖ’nün sözde üst düzey elebaşlarına ağır hakaretler yağdıran yeğen Gülen, Barbaros Kocakurt, Cevdet Türkyolu ve Adil Öksüz gibi isimlerle ilgili de çarpıcı paylaşımlar yaptı. Fetullah Gülen'in nerede olduğunu soran örgüt üyelerine “hasta” olduğu bilgisi verilirken, bir diğer iddia ise Cevdet Türkyolu ekibinin, Gülen'i yakın markaja alıp kimseyle görüştürmediği.