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Gülen'i kaçırdılar iddiası

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, amcasının Cevdet Türkyolu tarafından Pensilvanya’daki malikaneden götürüldüğünü açıkladı. Bu olayla örgüt içi kavga ayyuka çıkarken, Türkyolu’nun Gülen'i markaja alıp kimseyle görüştürmediği belirtiliyor.

Haber Merkezi
04:00 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 05:04 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ebuseleme Gülen, örgütün yargı imamı Osman Karakuş’un kızıyla evli ve Pensilvanya’daki malikanede yaşıyor.
Ebuseleme Gülen, örgütün yargı imamı Osman Karakuş’un kızıyla evli ve Pensilvanya’daki malikanede yaşıyor.

Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, örgüt içindeki kavgayı gözler önüne serdi.

15 Temmuz’un 1 numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı malikaneden götürüldüğü iddia edildi.

Elebaşının kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, sosyal medyada dikkat çeken ifşalarda bulundu. Örgütün Pensilvanya’daki kampından bir görüntü yayınlayan yeğen Gülen, amcasının “Uzun Cevdet” lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından buradan götürüldüğünü söyledi. Sosyal medya paylaşımlarında FETÖ’nün sözde üst düzey elebaşlarına ağır hakaretler yağdıran yeğen Gülen, Barbaros Kocakurt, Cevdet Türkyolu ve Adil Öksüz gibi isimlerle ilgili de çarpıcı paylaşımlar yaptı. Fetullah Gülen'in nerede olduğunu soran örgüt üyelerine “hasta” olduğu bilgisi verilirken, bir diğer iddia ise Cevdet Türkyolu ekibinin, Gülen'i yakın markaja alıp kimseyle görüştürmediği.


#FETÖ
#Ebuseleme Gülen
#Fetullah Gülen
#Cevdet Türkyolu
1 gün önce
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