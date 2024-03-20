Hakkındaki iddiaları yalanlayan Turgut Altınok'tan Murat Ağırel hakkında suç duyurusu

Muhalif medya, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un mal varlığı üzerinden bir kez daha algı operasyonuna girişti.

CHP yandaşı Murat Ağırel, Altınok'un beyan ettiği mal varlığı üzerinden iftira haberlerine soyundu.

Ağırel, Altınok'un Ankara’da bulunan TOGO Kuleleri’nde Sinan Aygün ile ortak olduğu ile Ankara'da 600 evinin bulunduğu iddiasında bulundu.

Altınok'tan Ağırel'e yalanlama

Cumhuriyet yazarının bu manipülatif girişimi Altınok tarafından kısa sürede yalanlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turgut Altınok, Ağırel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Söz konusu yalan haberlerin bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çaba olduğunu ifade eden Altınok, Ankara'da şahsına olan teveccühün artması üzerine yalan haberlerin süratle servis edilmeye başlandığını kaydetti.

İddiaların seçim sürecinde kasıtlı olarak ortaya atıldığını ifade eden Altınok, siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığının tartışılmasının abesle iştigal olduğunu belirterek, "Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır." dedi.

Ortaya atılan iddiaların külliyen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu vurgulayan Altınok, Murat Ağırel hakkında "iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsına sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle" Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

"Telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalar"

Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin Ankara adayı Altınok, Ağırel'in iddialarını yalanladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır.

Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara’da TOGO Kuleleri’nde Sayın Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya’da 600 evim bulunduğudur.

Her iki haber de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalardır.

Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır.

Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır.

Bunların tamamı külliyen yalan ve iftiradan ibarettir.

Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır.

Sn. Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."





KAMUOYUNA DUYURU



Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır.



Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı… — Turgut Altınok 🇹🇷 (@turgutaltinok06) March 20, 2024







