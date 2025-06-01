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Halfeti gezisini kabusa çeviren kaza: Yaralılar var

Halfeti gezisini kabusa çeviren kaza: Yaralılar var

19:351/06/2025, Pazar
IHA
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Altı kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Altı kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarihi Halfeti’ye gezi için yola çıkan grubun içinde bulunduğu araç takla attı. Şanlıurfa'da Birecik-Halfeti karayolunda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kazada üçü kadın, üçü çocuk olmak üzere altı kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden grubun içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 13'üncü kilometresinde yaşandı. Kübra G.'nin kullandığı 16 PM 249 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek takla atan araçtaki sürücü ile 2'si kadın, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapanların gezmek için Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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