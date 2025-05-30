Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: Zanlılardan 20'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik, Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.