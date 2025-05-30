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Düğünde tüfekle havaya açılan ateş genç kadının gözüne isabet etti: 'Hayatım bitti bundan sonra'

Düğünde tüfekle havaya açılan ateş genç kadının gözüne isabet etti: 'Hayatım bitti bundan sonra'

13:1830/05/2025, Cuma
AA
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Nazar Sepetçi
Nazar Sepetçi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı.

Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), Barış Mahallesi Gizem Sokak'ta düzenlenen düğünü izlemek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra düğünde yaşanan kavgada kullanılan tüfekten çıkan saçmalar, kadının sol gözüne isabet etti. Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Sepetçi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Nazar Sepetçi

BİR GÖZÜ GÖRMÜYOR

Sepetçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin penceresinden izlediği düğünde kavga çıktığını, camı kapatırken silah sesi duyduğunu ve bu sırada gözünden yaralandığını söyledi. Yere düştüğünü ve sonrasını hatırlamadığını anlatan Sepetçi, "Hastanede bir gözümün görmediğini söylediler. Şu an ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için göz açılacak diye bir şey yok. Şu an bir gözüm yok yani." diye konuştu.


Artık çalışamayacağı için çok üzüldüğünü belirten Sepetçi, "Hayatım bitti bundan sonra." ifadesini kullandı. Yaralı kadının annesi Sibel Yörükçü ise olay anında balkonda olduğunu dile getirdi.


Talihsiz bir olay yaşadıklarını vurgulayan Yörükçü, "Kızımın öleceğini düşündüm. Komşularımız sağ olsun yetişti." dedi.


Yörükçü, şüphelilerin ceza almasını istediklerini kaydetti.





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