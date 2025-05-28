Kavgayı seyrederken kurşunun hedefi oldu: Kurşun karnından girip kaşından çıktı

"Yargıtay'ın öldürmeye teşebbüs kriterleri oluşmamıştır. Mağdur ile müvekkil arasında geçmişe dayalı husumet yoktur, hedef alma olmamıştır, adli rapora göre tek atış gerçekleşmiştir. Müvekkilin kasti bir fiili yoktur. Dosyada bulunan 3 kişi de Kestel'de ikamet edip, arkadaşlardır ve kimsenin birbirinden şikayeti bulunmamaktadır. Müvekkilin tahliyesini talep ederim"