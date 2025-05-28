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Kavgayı seyrederken kurşunun hedefi oldu: Kurşun karnından girip kaşından çıktı

Kavgayı seyrederken kurşunun hedefi oldu: Kurşun karnından girip kaşından çıktı

13:5728/05/2025, Çarşamba
DHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir restoranda çıkan tartışma, beklenmedik şekilde sonuçlandı. İşletmeci S.G. (57) ile husumetlisi Y.Y. arasında çıkan kavgada ateş alan tabancadan çıkan mermi, üst kattan olayı izleyen A.A.'ya (42) isabet etti. Kurşun, A.A.'nın karnından girip kaşından çıktı.

Bursa Kestel'de çıkan tartışmada ateşlenen tabanca, olayı izleyen bir kişiyi yaraladı.

Kestel ilçesinde nisan ayında, restoran işleten S.G. ile iş yerine gelen husumetlisi Y.Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada S.G.'nin belinden çıkardığı ruhsatsız silah ateş aldı, mermi, üst katta oturup kavgayı seyreden A.A.'nın karnından girip kaşından çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.A.'yı, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan S.G.'nin avukatı Cem Atlı,
"Yargıtay'ın öldürmeye teşebbüs kriterleri oluşmamıştır. Mağdur ile müvekkil arasında geçmişe dayalı husumet yoktur, hedef alma olmamıştır, adli rapora göre tek atış gerçekleşmiştir. Müvekkilin kasti bir fiili yoktur. Dosyada bulunan 3 kişi de Kestel'de ikamet edip, arkadaşlardır ve kimsenin birbirinden şikayeti bulunmamaktadır. Müvekkilin tahliyesini talep ederim"
diye savunma yaptı. Mahkeme, S.G.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Şikayetçi olmadı

Tedavisinin ardından taburcu olan A.A., polise verdiği ifadesinde,
"Ben, restoranın üst katında oturup bira içiyordum. Yaşanan arbedeyi duyunca kavgayı üst kattan izlemek istedim. Bu sırada tanımadığım S.G.'nin tabancasından çıkan kurşun, karnımdan girip iç organlarıma zarar verdikten sonra kaşımdan çıktı. Tanımadığım şüpheliden şikayetçi değilim"
dedi.

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