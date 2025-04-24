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Sultangazi'de deprem yüzünden korkup dışarı çıkan çocuğa kurşun isabet etti: Ağır yaralandı

Sultangazi'de deprem yüzünden korkup dışarı çıkan çocuğa kurşun isabet etti: Ağır yaralandı

12:4824/04/2025, Perşembe
AA
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Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişi elinde silahla olay yerinden kaçtı.
Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişi elinde silahla olay yerinden kaçtı.

Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuğun deprem nedeniyle evinden çıktığı ve dışarıda beklerken isabet eden kurşun sebebiyle yaralandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Megakent'te paniğe neden oldu. Gece boyu devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar, evlerine girmeye dahi korktu. Depremin en şiddetli hissedildiği bölgelerden biri olan Sultangazi'de, 14 yaşındaki M.U. ve ailesi de sokağa çıktı.


SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Akşam saat 19.00 sıralarında vatandaşlar deprem korkusu yaşarken Esentepe Mahallesi'nde, iki sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.


DEPREM NEDENİ İLE DIŞARDA OLAN ÇOCUĞA MERMİ İSABET ETTİ

O sırada aynı sokakta bulunan 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U., isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı. Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an, deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.


AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili detaylı inceleme başlattı.




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