Hatay'da 'Kalaşnikoflu beş kişi' ifadeleriyle asılsız paylaşım: İki kişi yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı. Sosyal medya hesaplarından asılsız ihbarı yaptıkları belirlenen baba ve oğul gözaltına alındı.
Hatay'da sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.
Samandağ Kaymakamlığının açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı.
Ekipler, asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.