HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde PKK lehine sloganlar atıldı: ''PKK halktır halk burada''

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada eğitimli bomba arama köpekleri ve bomba imha uzmanıyla aramalar yaptı. Alan, helikopter ile havadan denetim altında tutularak güvenlik önemleri üst düzeyde alındı.





Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi. Polis ekipleri tarafından, alana gelen vatandaşların üstündeki örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade edilmedi.





Alana alınan vatandaşlardan bazıları bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen pankartları açıp, bebek katili elebaşı Öcalan lehine slogan attı.





Terör örgütü PKK'yı destekleyen HDP'liler: ''Yaşasın kürdistan''





Nevruz etkinliği adı altında bir araya gelen terör sevicileri alanda PKK sloganları atarak yürüyüş yaptı. Üyeler ellerinde pankartlarla ''PKK halktır, halk burada'', ' 'apo'ya özgürlük' ' ve ''yaşasın kürdistan'' sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.





CHP'li Tanrıkulu'da mitingde





Mitingde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Genel Başkanı eşi Başak Demirtaş ve Ahmet Türk gibi isimler de kutlamaya katılan isimler arasında.













Nevruz etkinliğinde polise saldırdılar





Geçtiğimiz günlerde Batman'da yapılan nevruz kutlamalarında HDP Batman vekilleri Ayşe Acar Başaran ve Mehmet Rüştü Tiryaki konuşma yaptı. Alanda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılarak etkinlik sonunda bir grup çöp kovaları ile yolları kapattı, lastik yaktı, terör örgütü PKK lehine slogan attı. Uyarıya rağmen dağılmayıp polise taş atan gruba müdahale edilerek 27 kişinin gözaltına alındı.



