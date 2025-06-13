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Hindistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye'ye çirkin iftira: Uçağın tipi algı operasyonunu çökertti

Hindistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye'ye çirkin iftira: Uçağın tipi algı operasyonunu çökertti

16:0613/06/2025, Cuma
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Düşen uçağın Boeing 787-8, Turkish Technic'te görülen uçağın ise Boeing 777 olduğu belirlendi.
Düşen uçağın Boeing 787-8, Turkish Technic'te görülen uçağın ise Boeing 777 olduğu belirlendi.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında Hindistan'da düşen yolcu uçağının bakımının Turkish Technic tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, kazaya karışan Air India’ya ait Boeing 787-8 model uçağın bakımının Turkish Technic ile hiçbir bağlantısının olmadığı belirlendi.

Hindistan'ın Ahmedabad kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalanan ve 244 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Olayın ardından sosyal medyada, kazaya ilişkin olduğu iddiasıyla çok sayıda yanıltıcı içerik paylaşıldı.


Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) Hindistan'da düşen yolcu uçağının bakımının Turkish Technic (Türk Hava Yolları Teknik A.Ş) tarafından yapıldığı ileri sürüldü.



Uçak tipi farklı


Hindistan düşen uçağın tipinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğu tespit edildi. Sosyal medyada Turkish Technic hangarları önünde görüntüsü paylaşılan uçağın tipinin ise Boeing 777 olduğu bulundu.



Turkish Technic'in 9 Nisan 2025'te Instagram'da yaptığı bir paylaşıma ulaşıldı. Paylaşımda Air India ile olan anlaşmanın Boeing 777 filoları için baştan sona üs bakım operasyonlarını kapsadığı belirtildi.


  • Edinilen bilgilere göre Turkish Technic ve Air India arasındaki anlaşma kapsamında İstanbul'daki hangarlarda yalnızca Boeing 777 tipi uçakların bakımı gerçekleştirildi. Uçakların operasyonlarına sorunsuz bir şekilde devam ettiği görüldü. Hindistan'da düşen Air India'ya ait Boeing 787-8 tipi uçağın bakımının Turkish Technic tarafından yapıldığı iddiasının yanlış olduğu tespit edildi.


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