Hindistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye'ye çirkin iftira: Uçağın tipi algı operasyonunu çökertti

Edinilen bilgilere göre Turkish Technic ve Air India arasındaki anlaşma kapsamında İstanbul'daki hangarlarda yalnızca Boeing 777 tipi uçakların bakımı gerçekleştirildi. Uçakların operasyonlarına sorunsuz bir şekilde devam ettiği görüldü. Hindistan'da düşen Air India'ya ait Boeing 787-8 tipi uçağın bakımının Turkish Technic tarafından yapıldığı iddiasının yanlış olduğu tespit edildi.