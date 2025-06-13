Hindistan'da yolcu uçağı şehre düştü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin en büyük şehri Ahmedabad'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer gerçekleştiren Boeing 787- 8 Starliner tipi Air India uçağı bilinmeyen bir sebeple kalkıştan hemen sonra yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye düştü. Uçakta 10'u mürettebat, 11'i çocuk 242 kişinin bulunduğu açıklandı. Uçağın düştüğü yerde doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu kaydedildi. Polis, "Bölgenin neredeyse yüzde 70'i ile yüzde 80'ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz" dedi. Air India havayolu şirketi, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu duyurdu. Ahmedabad polis şefi, feci kazada Air India uçağında sadece 1 kişinin kurtulduğunu açıkladı. Uçağın düştü noktada da can kaybı yaşandığı belirtildi.





HIZLA İRTİFA KAYBETTİ

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre kaza, uçak havalanırken meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın kalkışın hemen ardından, yerleşim alanı hızla irtifa kaybettiği ve gözden kaybolduktan hemen sonra büyük bir patlama yaşandığı görüldü. Yine görüntülerde uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de gösterildi.





KALKIŞTAN SANİYELER ÖNCE SİNYAL KESİLDİ

Havayolu şirketi Air India, kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad- Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır" denildi. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletindeki uçak kazasının, kalkıştan 5 dakika sonra meydana geldiğini açıkladı. Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi. Uçaktan son sinyalin, kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi. Flightradar, "Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08'de, 625 feet yükseklikteyken kesildi" dedi.





İKİ YOLCU SAĞ OLARAK ÇIKTI

Ahmedabad Emniyet Müdürü, korkunç kazada 1 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. 11A numaralı koltukta bulunan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada adlı yolcunun hayatta olduğu açıklandı. Polis, şu ana kadar 265 cansız bedenin Ahmedabad’daki hastaneye getirildiğini açıklarken yolcu uçağının Meghani Nagar’daki Tıp Fakültesi’ndeki pansiyonunun yemekhanesine düştüğünü bildirdi. Hindistan basını kazada ölenler arasında Gucerat eyaletinin eski Başbakanı Vijay Rupani'nin de olduğunu yazdı. Ayrıca, uçağın düştüğü yerleşim alanında da çok sayıda tıp öğrencisinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Uçağın yakıt deposunun dolu olmasının can kaybını yükseltebileceği değerlendiriliyor. Uçağın bir kara kutusunun bulunduğu, ikincisin de bulunmasıyla kazanın nedeninin aydınlanacağı vurgulanıyor.





MODİ: "YÜREK PARÇALAYICI"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, "Yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü ve üzdü. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar yürek parçalayıcı" dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer de yaptığı açıklamada, "Çok sayıda İngiliz vatandaşını taşıyan bir uçağın düşmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan görüntüler üzücü. Duygu ve düşüncelerim bu son derece üzücü zamanda yolcular ve aileleriyle birlikte" dedi.





DREAMLINER'IN İLK BÜYÜK OLAYI

Boeing'in Ticari Jet Uçakları Kazaları İstatistik Özeti raporuna göre, Air India kazası bir Boeing 787 Dreamliner'ın karıştığı ilk büyük kaza oldu. Boeing verilerine göre, şu an 1175 Dreamliner uçağı kullanımda. Bu uçaklar her gün 2 bin 100 uçuş gerçekleştiriyor. Kazanın ardından Boeing hisselerinde 10 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı. Şirket hisseleri yüzde 8'e yakın bir oranda erirken, hisse fiyatları 214 dolardan 198 dolara geriledi.





ERDOĞAN’DAN TAZIYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hindistan'ı yasa boğan uçak kazası ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.



