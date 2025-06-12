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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

21:0312/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’daki uçak kazası sonrası Türk milleti adına taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’daki uçak kazası sonrası Türk milleti adına taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da 290 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 290 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kazada yaralananların bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum."




#Recep Tayyip Erdoğan
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