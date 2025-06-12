Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da 290 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı yayımladı.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 290 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
"Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum."