Dışişleri Hindistan'daki uçak kazasıyla ilgili taziye yayımladı

Hindistan'da uçak yerleşim yerine yakın bir bölgeye düştü.
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde, bir yolcu uçağı düştü.
Dışişleri Bakanlığı
kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz"
denildi.
#Dışişleri Bakanlığı
#Hindistan
#Ahmedabad