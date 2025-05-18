İçişleri Bakanlığı’ndan 19 kente hava durumu uyarısı: 18 il sarı, 1 il turuncu kodla uyarıldı

İçişleri Bakanlığı, MGM'den alınan bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle İzmir için ‘turuncu', 18 il için ‘sarı' kodlu uyarı verildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. İç Ege (Denizli hariç),