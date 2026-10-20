Suç gelirlerine mali abluka

Emniyet birimleri ve Emniyet ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suçtan elde edilen paranın izini sürüyor. Banka hesapları, para transferleri, çek, senet ve sahte POS işlemleri inceleniyor, suç gelirlerinin hangi hesaplara aktarıldığı araştırılıyor. MASAK’ın hazırladığı mali analizler de emniyetin yürüttüğü soruşturmalara katkı sağlıyor. Böylece suç örgütlerinin para kaynaklarının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Organize suçlar, kaçakçılık ve mali suçlara yönelik çalışmalarında yasa dışı kazançlar da mercek altına alındı. 2026’nın ilk 9 ayında mahkeme kararıyla 95 milyar liralık mal varlığına el konuldu. MASAK da kara para aklama ve şüpheli para hareketlerine yönelik denetimlerini de artırdı. Suç şüphesi taşıyan tespitler adli makamlara iletildi.

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