Belediyelere 2.3 trilyonluk bütçe ayrıldı

Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi programı için 2026’da 1 trilyon 660 milyar 502 milyon 632 bin lira olan ödeneğin, 2027’de 2 trilyon 386 milyar 863 milyon 121 bin liraya çıkarılması öngörüldü. Program bütçesinin 2028’de 2 trilyon 896 milyar 407 milyon 191 bin liraya, 2029’da ise 3 trilyon 359 milyar 180 milyon 774 bin 220 liraya ulaşması hedefleniyor. Bütçe tahminlerine göre Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi programına ayrılan kaynak, 2027’den 2029’a kadar yaklaşık yüzde 40,7 artacak. Böylece programın bütçesi üç yıllık dönemde yaklaşık 972,3 milyar lira büyüyecek.

DİJİTAL BELEDİYECİLİK YAYGINLAŞACAK

Belediyelerin bilişim yatırımlarında kaynak kullanımını daha etkin hale getirmek için ortak yazılım bileşenleri ve paylaşımlı dijital altyapılar yaygınlaştırılacak. Böylece mükerrer sistem yatırımlarının azaltılması amaçlanıyor. Bütçe hedefleri kapsamında merkezî hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör iş birliğiyle kurumsal bakım ve kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması da öngörülüyor.

Gündem

CHP ve Yeni Parti arasında para krizi: 'Kasayı boşalttılar'

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlarımızla sarsılmaz bağımız var

Gündem

Gözler Meclis'te: Bütçe maratonu başlıyor