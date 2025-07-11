İletişim Başkanlığı’nda bayrak değişimi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na Fahrettin Altun getirildi. Altun, görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Muhammet Ecevit Carti ikinci başkanlığa, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan TİHEK üyeliğine getirildi. Atama kararıyla ilgili paylaşım yapan Altun, “Şahsımı TİHEK Başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulumuzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.