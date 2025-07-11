Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İletişim Başkanlığı’nda bayrak değişimi

İletişim Başkanlığı’nda bayrak değişimi

04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Burhanettin Duran, Fahrettin Altun.
Burhanettin Duran, Fahrettin Altun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. Görevi Fahrettin Altun’dan devralan Duran, “Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair çalışmaları birlikte yapma fırsatı bulduk. Bugün kendisinden bu görevi devralmak nasip oldu” dedi. Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı. Duran görevi dün Fahrettin Altun’dan devraldı. Görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunan Duran, emeklerinden dolayı Altun’a teşekkür etti.

ULUSAL İLETİŞİM MODELİ SÜRDÜRÜLECEK

İletişim Başkanlığı'nda güzel bir ekip olduğunu ve tempolu bir çalışma olacağına inandığını ifade eden Duran, şunları söyledi: “Fahrettin Bey’in oluşturduğu yeni nesil ulusal iletişim modelinin etkin bir şekilde sürdürülmesi, yapacağımız çalışmalar arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, onun vizyonu çerçevesinde yapacağımız bütün bu çalışmaların, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyeceğinden hiç kimsenin sıkıntısı olmasın, herkes buna inansın.”

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun, mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Altun artık TİHEK Başkanı

  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na Fahrettin Altun getirildi. Altun, görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Muhammet Ecevit Carti ikinci başkanlığa, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan TİHEK üyeliğine getirildi. Atama kararıyla ilgili paylaşım yapan Altun, “Şahsımı TİHEK Başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulumuzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


#Burhanettin Duran
#Fahrettin Altun
#TİHEK
#İletişim Başkanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tabiat insana emanettir