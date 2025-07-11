İletişim Başkanlığı’nda bayrak değişimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. Görevi Fahrettin Altun’dan devralan Duran, “Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair çalışmaları birlikte yapma fırsatı bulduk. Bugün kendisinden bu görevi devralmak nasip oldu” dedi. Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na getirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı. Duran görevi dün Fahrettin Altun’dan devraldı. Görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunan Duran, emeklerinden dolayı Altun’a teşekkür etti.
ULUSAL İLETİŞİM MODELİ SÜRDÜRÜLECEK
İletişim Başkanlığı'nda güzel bir ekip olduğunu ve tempolu bir çalışma olacağına inandığını ifade eden Duran, şunları söyledi: “Fahrettin Bey’in oluşturduğu yeni nesil ulusal iletişim modelinin etkin bir şekilde sürdürülmesi, yapacağımız çalışmalar arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, onun vizyonu çerçevesinde yapacağımız bütün bu çalışmaların, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyeceğinden hiç kimsenin sıkıntısı olmasın, herkes buna inansın.”
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun, mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.
Altun artık TİHEK Başkanı
- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na Fahrettin Altun getirildi. Altun, görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Muhammet Ecevit Carti ikinci başkanlığa, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan TİHEK üyeliğine getirildi. Atama kararıyla ilgili paylaşım yapan Altun, “Şahsımı TİHEK Başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulumuzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.