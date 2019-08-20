Gündem İmamoğlu kıyıma devam ediyor 50 gazeteci işten çıkarıldı
İSTANBUL

İBB Medya AŞ'de 50 gazeteci işten çıkarıldı

İmamoğlu kıyıma devam ediyor: 50 gazeteci işten çıkarıldı

Seçildiği günden bu yana İstanbul için ürettiği hizmetlerle değil kapı önüne koyduğu personel ve kriz zamanlarında yaptığı tatillerle gündem olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu tatildeyken dahi belediyedeki kıyıma devam ediyor. Bu sabah İBB Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranıp 'iş akdiniz feshedildi' denilerek kapı önüne konduğu öğrenildi. İmamoğlu seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Seçimleri kazandığı günden bu yana İstanbul'dan daha çok farklı illerde olması, kendi atadığı isimleri ertesi gün görevden alması, bir türlü bitmeyen tatilleri ve son olarak şehri sel götürürken Bodrum'daki tatiliyle gündem olan CHP'li Ekrem İmamoğlu belediyedeki işçi kıyımına devam ediyor.

Belediyede sorunsuz işleyen hemen tüm birimlerdeki tecrübeli isimleri görevden alan İmamoğlu son olarak İBB Medya A.Ş.'ye el attı.

İstanbul'da sel nedeniyle 1 kişinin öldüğü sırada İmamoğlu Bodrum'daki yatta tatiline devam ediyordu.

İBB Medya AŞ'de 50 gazeteci işten çıkarıldı

İstanbul'da yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, tatiline kaldığı yerden devam etmek üzere Bodrum'a giden İmamoğlu, bu sabah itibariyle belediyedeki 50 kişiyi daha işsiz bıraktı.

İBB Medya A.Ş.’de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı.

İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.

  • İstanbul'u sel vurduğu anlarda Bodrum'da tatilde olan İmamoğlu, olaydan 24 saat sonra kente gelmiş ve esnafın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Seçilmeden önce 'Kimseyi işten çıkarmayacağız' demişti

İBB Medya A.Ş'de 160 kişinin çalıştığı, İmamoğlu başkan olduktan sonra kadronun 180’e çıktığı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere İBB Medya A.Ş’de ilk çıkarılan isim, Türkiye'nin sesinden tanıdığı ve alanındaki en yetkin isimlerden biri olan Murat Kazanazmaz olmuştu.

CHP'li İmamoğlu, seçim döneminde katıldığı tüm program ve etkinliklerde ısrarla "Seçildikten sonra kimseyi işinden çıkarmayacağız" ifadesini kullanmıştı.

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