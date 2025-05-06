İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi: Artık lise mezunu görünecek

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması artık resmi kayıtlarda yer almıyor. İstanbul Üniversitesi, usulsüzlük gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği İmamoğlu’nun mezuniyet kaydını sistemden kaldırdı. Bu gelişmeyle birlikte, kamu sistemlerinde İmamoğlu’nun eğitim durumu "lise mezunu" olarak görünecek.









KARAR 9 KİŞİYE TEBLİĞ EDİLDİ





SABAH'ın haberine göre; İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. İptal kararı ilgililerin adres tespitinin ardından tebliğ edilecekti. Rektörlük kaynaklarından alınan bilgiye göre; Adres tespiti yapılan 9 kişiye (Ekrem İmamoğlu, Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever, Murat Büyük) karar tebliğ edildi. Adreslerine tebliğ kararı gönderilen 9 kişinin diploma bilgileri ise İşletme Fakültesi tarafından üniversitenin veri tabanından silindi.









19 KİŞİNİN ADRES TESPİTİ SÜRÜYOR





İptal kararının adreslerine tebliğ edildiği ve diploma bilgilerinin veri tabanından silindiği 9 kişinin dışında kalan 19 kişinin ise adres tespitlerinin yapıldığı öğrenildi. Yapılacak adres tespitlerinin ardından 19 kişinin diploma verileri de veri tabanından silinecek. Diploması iptal edilip bilgileri üniversite tabanından silinen kişiler artık resmen lise mezunu olarak görünecekler.







