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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir, PKK soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir, PKK soruşturmasında gözaltına alındı

20:0423/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
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CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun sağ kolu avukat Fırat Epözdemir'in terör örgütü PKK'ya ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlendi.
CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun sağ kolu avukat Fırat Epözdemir'in terör örgütü PKK'ya ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, çalışmalar kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Epözdemir, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun yönetim listesinde yer alıyordu.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat
Fırat Epözdemir
,
terör örgütü PKK/KCK
'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan
Halkların Demokratik Kongresi (HDK)
mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.

Örgüt paçavrasıyla fotoğraf çekinmiş

Epözdemir'in, 2015'te "
Diren Cizre
" isimli
WhatsApp
grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yurt dışından geldiği
İstanbul Havalimanı
'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama işlemleri sürüyor.

Kaboğlu'nun listesinde

CHP'li İbrahim Kaboğlu, geçtiğimiz yılın ekim ayında yapılan seçimde İstanbul Baro Başkanı olarak seçilmişti.

Avukat Epözdemir, Kaboğlu'nun yönetim listesinde yer alıyordu.

Kaboğlu'nun yönetim listesi şöyle:

-Baran Doğan: Öcalan'ın avukatı

-Metin İriz: Öcalan'ın avukatı

-Fırat Epözdemir: Öcalan'ın avukatlarının avukatı

-Ezgi Şahin Yalvarıcı: PKK'dan yargılanan sanıkların avukatı

-Arzu Becerik: TSK'nın PKK ile mücadelesine 'katliama ortak olmayacağız' açıklaması yapan Barış Akademisyenleri'nin avukatı.





#Fırat Epözdemir
#Operasyon
#Terör Örgütü
#PKK

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