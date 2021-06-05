​İstanbul Kitapçısı’nda LGBT yayını

Daha önce terör örgütü PKK’ya müzahir yayın ve kitapları satışa sunduğu için tepki çeken İBB iştiraki Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı, bu kez de LBGT yayınları ile gündemde. İstanbul Kitapçısı, LBGT propagandası yapan dergi ve kitapları satış listesine ekledi. Dergiler arasında en dikkat çekeni Gökkuşağı Projesi kapsamında İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş birliği Kurumu SIDA tarafından desteklenen KAOS-GL dergisi. Yayın 24 yıldır Türkiye’de eşcinsellik, trans hakları ve toplumsal cinsiyet propagandası yapıyor.

QUEER KURAMIN ÖNCÜSÜ

Kitaplar arasında ise LGBT politikası ve teorisini normalleştiren yazar Sherry Wolf’un “Cinsellik ve Sosyalizm” adlı kitabı yer alıyor. Wolf LGBT’yi “Modern toplumdaki homofobik, cinsiyetçi, ırkçı, milliyetçi ve diğer ayrımlar egemen sınıfın çıkarlarını yansıtır” diye ifade ediyor. Bir diğer kitap ise 1990’da Judith Butler tarafından kaleme alınan feminist ve queer kuramın önemli saydığı “Cinsiyet Belası” adlı kitap. O da İstanbul Kitapçısı’nın raflarında.

ÜÇÜNCÜ CİNSİYET YOK

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine belediye yönetimiyle görüştüklerini belirten AK Parti İBB Meclis Üyesi Makbule Hacıkasımoğlu, “Ne zaman meclise bu konuyu getirsek kavga çıkıyor. Sanki bunların hiçbiri olmamış gibi üç maymunu oynuyorlar. Özel kitabevleri satabilir, onların tercihi. Bu Kültür A.Ş.’nin satacağı bir şey mi? Kesinlikle ters bir durum. Olmayan bir şeyi, üçüncü bir cinsiyeti kabul ettirmek için uğraşıyorlar. Verilmiş sözleri var ki bu kadar çabalıyorlar. Onlar geri adım atmıyor, biz de vazgeçmiyoruz. Kınıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.