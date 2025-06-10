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İstanbul'da hareketli saatler: Ormana girip kaybolan vatandaş için arama çalışmaları başlatıldı

İstanbul'da hareketli saatler: Ormana girip kaybolan vatandaş için arama çalışmaları başlatıldı

23:0710/06/2025, Salı
IHA
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49 yaşındaki vatandaş, aracını yol kenarında park ettikten sonra Aydos Ormanı'na girdi.
49 yaşındaki vatandaş, aracını yol kenarında park ettikten sonra Aydos Ormanı'na girdi.

İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'na girdikten sonra kaybolan vatandaşı bulmak için hassas burunlu köpek ve dron ile arama çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde orman içinde haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Şaban Aksoy (49) isimli şahıs, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde 34 LD 0515 plakalı aracını yol üzerine park edip Aydos Ormanı'na girdi. Bir süre sonra Aksoy'dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aksoy'u bulmak için hassas burunlu köpek ve dron ile arama çalışmaları başlattı.

Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.



#İstanbul
#Pendik
#Aydos Ormanı
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