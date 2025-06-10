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Polis memurunun şehit edildiği silahlı saldırı soruşturması 'ruhsatsız silah çetesine' uzandı: Dosyada 'Turabi' de var

Polis memurunun şehit edildiği silahlı saldırı soruşturması 'ruhsatsız silah çetesine' uzandı: Dosyada 'Turabi' de var

13:4310/06/2025, Salı
IHA
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Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız silah temin ettiği belirlendi.
Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız silah temin ettiği belirlendi.

Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği saldırının ardından yürütülen silah soruşturmasında 43 kişi hakkında dava açıldı. Yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da sanıklar arasında olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hakan Telli, 25 Ağustos 2023 yılında katıldığı bir operasyonda silahlı saldırıya uğradı.


Telli, saldırı sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kullanılan suç aleti silah araştırılmaya başlandı.


43 SANIK HAKKINDA 22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Araştırma sonucunda bir suç örgütüne rastlandı.


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 43 sanık hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.




SURVIVOR TURABİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türkiye’de yarışma programı ile tanınan Turabi Çamkıran’ında olduğu ortaya çıktı.


Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya, sanık M.Ş.'den ruhsatsız silah temin ettiği belirtildi.


KIZ ARKADAŞINA RUHSATSIZ SİLAH TEMİN ETTİ

İddianamede, polis ekipleri tarafından, sanık M.Ş.'nin el konulan dijital materyallerinde Turabi Çamkıran'ın 'TURBO TURBO' olarak kayıtlı olduğu ve Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız silah temin ettiği belirlendi.


MESAJLARA ULAŞILDI

Ele geçirilen materyallerde, "Kral, ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, M.Ş.'nin, "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği aktarıldı.


3 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'ye geldiği belirlenen Çamkıran'ın, sanık M.Ş.'ye başka bir numaradan mesaj atarak "Gelinin numarasını kaydet kral, büyük ihtimal ondan yazarım" şeklinde yazdığı M.Ş.'nin de "Tamam kral yarın bu numaram açık olacak" ifadeleri yer aldı.


OTEL LOBİSİNDE TESLİM ALMAK İSTEDİ

Silah temin eden sanık M.Ş.'nin, Turabi Çamkıran'a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım, sana zımbırtıyı getireyim mi?" dediği Çamkıran'ın ise, "Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme arama var. Ben üstüme alırım. Beni aramıyorlar, şeflerini hırpaladım. Her gün adam mı aranır lan diye." şeklinde cevap verdiği belirtildi.





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