Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı

17:045/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Turabi, müstehcen içerikli bir kliple gündeme gelmişti.
Turabi, müstehcen içerikli bir kliple gündeme gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.


Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

#Turabi Çamkıran
#Müstehcen
#Ünlü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sakarya'da okullar tatil mi? Sakarya hava durumu