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4 gündür kayıp olarak aranıyordu: 49 yaşındaki adamın cesedi gecekonduda bulundu

4 gündür kayıp olarak aranıyordu: 49 yaşındaki adamın cesedi gecekonduda bulundu

17:159/06/2025, Pazartesi
IHA
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Gaziosmanpaşa'da kayıp olarak aranan adamın cesedi gecekonduda bulundu
Gaziosmanpaşa'da kayıp olarak aranan adamın cesedi gecekonduda bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Murat Demirkıran'dan acı haber geldi. Demirkıran'ın cansız bedeni, mahallesinde yer alan metruk gecekonduda bulundu.

Gaziosmanpaşa’da 4 gündür kayıp olarak aranan Murat Demirkıran’ın cansız bedeni, terk edilmiş bir gecekonduda bulundu. Mahalledeki ağır koku üzerine harekete geçen vatandaşların ihbarı, acı gerçeği ortaya çıkardı.


4 gündür kayıp olarak aranıyordu


Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan Murat Demirkıran'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları 4 gündür devam ederken, çevredeki vatandaşların Pazariçi Mahallesi Burcu Sokak üzerindeki terkedilmiş bir gecekondudan gelen ağır koku dikkatini çekti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduya giren ekipler, Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgulara göre olay yerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Öte yandan, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.




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