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İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellerde talep patlaması yaşandı

İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellerde talep patlaması yaşandı

11:0524/04/2025, Perşembe
AA
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Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi.

İstanbul, dün öğlen saatlerinden itibaren adeta deprem fırtınasıyla sarsıldı. En büyüğü 6.2 şiddetinde olan depremlerin ardından 19 saatte 187’den fazla artçı yaşandı.Büyük korku ve panik yaşayan İstanbullular, soluğu sokaklarda ve parklarda aldı.On binler geceyi sokakta geçirirken, onlarca kişi ise kendini İstanbul'un dışına attı.


Depremin ardından okullarında tatil olmasını fırsat bilenler ise yazlık bölgelere akın etmeye başladı.Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi. Belge, İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade etti.



Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Burada önemli olan bizim iş yapmamız ya da otellerin kazanması değil. Bizim için en önemli durum halkımıza bir şey olmaması ve bir kişinin bile burnunun kanamamasıdır. 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle bölgedeki otellere talep artmaya başladı. Misafirlerimiz 4 gün tatil yapacak, dinlenecek ve moralini düzeltecek. Misafirlerimize kapılarımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen desteği vereceğiz.'' dedi.







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