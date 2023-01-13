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POLİTİKA

İsveç'teki alçak eylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı suç duyurusunda bulundu

İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine İsveç'teki provokasyona ilişkin soruşturma başlattı.

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İsveçteki alçak eylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı suç duyurusunda bulundu
İsveç'te Erdoğan'ın maketinin direğe asılması büyük tepki topladı

İsveç Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından astı.

ERDOĞAN'I HEDEF ALAN TEHDİTLER

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
OYNAT 00:21
Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
NOTA'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç terör örgütü PKK'nın eylemlerine müsaade etmeye devam ediyor. PKK yandaşları Başkent Stockholm'da belediye binasının karşısına kurdukları bir mekanizmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik alçakça saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Stockholm'u bir çok Avrupa şehrinde olduğu gibi PKK yuvasına çeviren terör yandaşları daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrultulmuş silah fotoğrafını ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankartı şehrin meydanındaki binaya asmışlardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı;

"Stokholm kentinde,terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde,Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

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