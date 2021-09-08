Gündem İtalya Başbakanı Draghi Cumhurbaşkanı Erdoğanı Romada yapılacak G-20 Liderler Zirvesine davet etti
POLİTİKA

İtalya Başbakanı Draghi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Roma'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'ne davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti. İtalya Başbakanı Draghi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Haber Merkezi AA
İtalya Başbakanı Draghi Cumhurbaşkanı Erdoğanı Romada yapılacak G-20 Liderler Zirvesine davet etti
Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye- İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti. 2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

Mario Draghi
Mario Draghi

İtalya'nın Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğinin güçlü şekilde devam edeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce ön koşulsuz olarak başlanmasının herkesin çıkarına olduğunu, 18 Mart Mutabakatı'nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış olan göç baskısının daha da artacağını ifade etti. Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın talebi üzerine ve ikili anlaşmalar temelinde meşru güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını vurguladı.

  • G-20 ZİRVESİNE DAVET ETTİ
  • İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.

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