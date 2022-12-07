Gündem İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruk yumruğa kavga 15 kişilik grup parti yönetimindeki Melek Güneye saldırdı
POLİTİKA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yumruk yumruğa kavga: 15 kişilik grup parti yönetimindeki Melek Güney’e saldırdı

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde partililerin yumruk yumruğa kavga etmesi sonrası bir kavganın da İstanbul İl Başkanlığı'nda çıktığı öğrenildi. İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki grubun, parti binası girişinde İYİ Parti il yönetiminde bulunan Melek Güney’e saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Olayı doğrulayan Güney, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun talimatı nedeniyle darp raporu alamadığını ve şikayette bulunamadığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruk yumruğa kavga: 15 kişilik grup parti yönetimindeki Melek Güney’e saldırdı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 15 kişilik grup parti yönetimindeki Melek Güney’e saldırdı.

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde partililerin yumruk yumruğa kavga etmesinin ardından bu kez de İstanbul İl Başkanlığı'nda kavga çıktı.

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki grup, parti binası girişinde İYİ Parti il yönetiminde bulunan Melek Güney’e saldırdı.

BUĞRA KAVUNCU'DAN 'GİZLİ KALSIN' TALİMATI

Melek Güney’in tekme tokat darp edilmesi güvenlik kameralarına yansırken olayı doğrulayan Güney, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun talimatı nedeniyle ne darp raporu alabildiğini ne de polise giderek şikayetçi olabildiğini söyledi. Güney, bu olayın örtbas edilmeyeceği ve parti içinde çözüleceği yönünde İstanbul İl Başkanından söz aldığını söyledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu
OYNAT 00:46
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında yumruklar konuştu
İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki grup, parti binası girişinde, İYİ Parti il yönetiminde bulunan Melek Güney'e saldırdı. Güney'in grup tarafından tekme tokat darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Genel Başkanı bir kadın olan İYİ Parti'de kadına şiddet olayı yaşandı. Ekim ayında İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde, yine İYİ Partili olan Melek Güney'e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı. Melek Güney'in tekme tokat darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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