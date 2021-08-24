İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy Suriyeli esnafı hedef gösterdi

İYİ Parti’nin yerel seçimlerdeki Fatih Belediye başkan adayı olan, parti kurucularından İlay Aksoy, sosyal medya hesabından Suriyeli olduğunu öne sürdüğü esnafı hedef gösterdi.

Twitter hesabından, bir kuyumcu dükkanına ait iki görsel paylaşan Aksoy, "Esad bizi bombaladı ama altınları kurtardık" ifadelerini kullandı.

TUNUS'TAKİ DARBEYE SEVİNDİ

İYİ Partili Aksoy, son olarak Tunus'ta yaşanan darbe sonrası "Halk tarafından bu hamle yoğun destek gördü" paylaşımında bulunarak darbeye sevinmesiyle gündeme gelmişti.

GÜNDEM Irkçı kafaya tepki çığ gibi

GÜNDEM Irkçı söylemleriyle bilinen İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy'un darbe sevinci

AFGAN ESNAF DA HEDEF GÖSTERİLDİ

Son aylarda mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden bu yönde pek çok paylaşımda bulunan eski İYİ Partili, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün Afgan esnafı hedef göstermişti. Özdağ, Afgan gencin Kırşehir'de açtığı marketin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmıştı.

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