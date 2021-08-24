Gündem İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy Suriyeli esnafı hedef gösterdi
POLİTİKA

İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy Suriyeli esnafı hedef gösterdi

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan, Fatih Belediye Başkan adayıyken "Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" pankartı astırıp ırkçı söylemlerde bulunan İlay Aksoy, Suriyeli olduğunu öne sürdüğü bir esnafın dükkanının fotoğrafını paylaşıp hedef gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy Suriyeli esnafı hedef gösterdi
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy

İYİ Parti’nin yerel seçimlerdeki Fatih Belediye başkan adayı olan, parti kurucularından İlay Aksoy, sosyal medya hesabından Suriyeli olduğunu öne sürdüğü esnafı hedef gösterdi.

Twitter hesabından, bir kuyumcu dükkanına ait iki görsel paylaşan Aksoy, "Esad bizi bombaladı ama altınları kurtardık" ifadelerini kullandı.

TUNUS'TAKİ DARBEYE SEVİNDİ

İYİ Partili Aksoy, son olarak Tunus'ta yaşanan darbe sonrası "Halk tarafından bu hamle yoğun destek gördü" paylaşımında bulunarak darbeye sevinmesiyle gündeme gelmişti.

Irkçı kafaya tepki çığ gibi
GÜNDEM
Irkçı kafaya tepki çığ gibi

Irkçı söylemleriyle bilinen İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy'un darbe sevinci
GÜNDEM
Irkçı söylemleriyle bilinen İYİ Parti kurucusu İlay Aksoy'un darbe sevinci

AFGAN ESNAF DA HEDEF GÖSTERİLDİ

Son aylarda mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden bu yönde pek çok paylaşımda bulunan eski İYİ Partili, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün Afgan esnafı hedef göstermişti. Özdağ, Afgan gencin Kırşehir'de açtığı marketin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Ümit Özdağ Afgan esnafı hedef gösterdi
GÜNDEM
Ümit Özdağ Afgan esnafı hedef gösterdi
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