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İYİ Parti lideri Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi: Size kazanamayız demedim mi?

Dünyanın gözünü çevirdiği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sonuçlara göre önde olması muhalefeti tutuşturdu. CHP'lilerin art arda çıkıp 'Biz öndeyiz' manipülasyonlarının ardından, Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü.

21:19 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı. Sandıklar 17.00’de kapandı, oy sayımı başladı, sandıkların yarısı açıldı. Buna göre Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde gitmesi muhalefeti tutuşturdu. Erdoğan, seçim yarışını önde götürürken kamuoyuna sağlıklı veri akışı yapamayan CHP kanadı, gazetecilerin karşısına çıkarak sorulara yanıt verdi.

Anadolu Ajansı'na saldırdılar

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, 'önde olduklarını' öne sürdükleri açıklamada, bir rakam vermekten kaçındı. Anadolu Ajansı'nı hedef alan İmamoğlu, verilerin doğru olmadığını öne sürdü. CHP'liler, 2018 seçimlerinde de oy sayım işlemleri devam ederken sonuçları kabul etmemiş ve önde olduklarını savunmuştu.

Canan Kaftancıoğlu Türkiye genelinde Kılıçdaroğlu’nun oy oranını paylaşmadı

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. ''Türkiye genelinde yorum yapamayacağım. Ama Cumhurbaşkanı adayımız yüzde elliyi zorluyor gibi'' diyen Kaftancıoğlu oy oranını açıklamadan basın toplantısını sonlandırdı.

Meral Akşener çıldırdı görüntüler sildirildi

CHP'lilerin art arda çıkıp 'Biz öndeyiz' manipülasyonlarının ardından, Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü. Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine görüntülerin sildirildiği öğrenildi. Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibinin gönderildiği, ortalığın karıştığı belirtildi.



İmamoğlu ve Yavaş 'zemini sağlam bir istatistik olarak görmüyoruz' dedikleri verileriyle Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti
İmamoğlu ve Yavaş 'zemini sağlam bir istatistik olarak görmüyoruz' dedikleri verileriyle Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti

Açılan ilk sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu gören Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş basın açıklamasında bulundu. Açılan yüzde 23,87 sandığın olduğunu söyleyen İmamoğlu ve Yavaş, bu oranla Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti. Bir gazetecinin 'ne kadar öndesiniz?' sorusuna Mansur Yavaş, 'onu söylemiyoruz' şeklinde yanıt verirken, İmamoğlu 'makul seviyeye gelince söyleriz' demekle yetindi. 'Daha yüzde 30 bile tamamlanmadı' sözlerine ise İmamoğlu 'olsun' diyerek karşılık verdi. İmamoğlu'nun 'yüzde 23,87'yi zemini sağlam bir istatistik olarak görmüyoruz.' şeklindeki sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına dair rakam veremedi: Anlamlı seviyeye gelince açıklayacağız
CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına dair rakam veremedi: Anlamlı seviyeye gelince açıklayacağız

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bugün sandık başında gitti. Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla seçim sonuçları için uygulanan yasağı kaldırdı. İlk sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'nun büyük bir farkla önünde ilerliyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin yayın organı Anka'nın veri akışını durdurması ve CHP'nin sisteminin çalışmaması sonrası kameralar karşısına geçti. İlk verilerin 'olumlu' olduğunu öne süren Öztrak, "Anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız." ifadelerini kullandı ve kamuoyuna bir rakam açıklayamadı.

Doğrulama ağlarında Soros izi: Örgüt bağlantılı platformlara kirli fonlar üzerinden milyonlarca lira
Doğrulama ağlarında Soros izi: Örgüt bağlantılı platformlara kirli fonlar üzerinden milyonlarca lira

Sosyal medyada birlikte hareket ederek dezenformasyon yaptıkları ortaya çıkan troller hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu gelişmeler Türkiye'de son dönemde dezenformasyon yayılımında etkin bir rol oynayan 'doğrulama' platformlarının meşruluğunu yeniden gündeme getirdi. 'Teyit Org' ve 'Doğruluk Payı' gibi platformların başı çektiği bu oluşumların kurucularının FETÖ, PKK ve radikal sol örgütlerle ilişkisi dikkat çekiyor. Söz konusu platformları fonlayanların ABD ve Avrupa merkezli kuruluşların olması ve bunların arasında en dikkat çeken ismin Yahudi kökenli ABD'li George Soros olması dikkat çekiyor. Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri ABD adına organize eden George Soros, Türkiye'deki Gezi olaylarının da finansörü olarak biliniyor.


#Meral Akşener
#İYİ Parti
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