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Gündem İYİ Partide deprem Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı
ANKARA

İYİ Parti'de deprem: Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

İYİ Parti yönetiminde adeta deprem oldu. Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden aldı. Ağıralioğlu'na yeni başkanlık divanında görev verilmedi. Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları ise Koray Aydın'dan alınarak doğrudan Akşener'e bağlandı.

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Haber Merkezi Diğer
İYİ Partide deprem: Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı
İYİ Parti'de deprem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'ye rahatsızlık veren Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı. İşte İYİ Parti'deki o değişiklikler...

İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı
İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı

CHP'yi rahatsız eden Ağıralioğlu A Takımı'ndan çıkarıldı

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu

Koray Aydın'ın elinden teşkilatlar alındı

Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.

Koray Aydın
Koray Aydın

İşte İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı:

Siyasi İşler Başkanı: Koray AYDIN

Genel Sekreter: Uğur POYRAZ

Mali İşler Başkanı: Ümit DIKBAYIR

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan PAÇACI

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır ERDEM

Seçim İşleri Başkanı: Şenol SUNAT

Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil EROZAN

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan UZ

Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim ENSARIOĞLU

Yerel Yönetimler Başkanı: Metin ERGUN

Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit ÖZLALE

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga AKALIN

Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer YILMAZ

Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile YÜKSEL

STK İlişkileri Başkanı: Burak AKBURAK
Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, BBC Türkçe'ye verdiği demeçte İYİ Parti'deki bazı isimlere faşist ve ırkçı demişti. "İYİ Parti'li bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir. Buna güçleri de yetmez" ifadelerini kullanmıştı.

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