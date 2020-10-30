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Gündem AFAD açıkladı Depremde ölenlerin sayısı 6ya yükseldi
İZMİR

İzmir'de deprem: Kaç kişi öldü? Yaralı sayısı kaç?

AFAD açıkladı: Depremde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının ise 202'ye yükseldiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu çok sayıda bina yıkıldı.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu çok sayıda bina yıkıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 13'ü 4 büyüklüğünün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin
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AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 202 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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Açıklamada, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye çadır, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti sevk edildiği, Türk Kızılay tarafından ise 54 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 10 bin 282 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.

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