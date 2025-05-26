Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir'de hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın son anları ortaya çıktı

İzmir'de hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın son anları ortaya çıktı

14:5426/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İzmir'de hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın son anları ortaya çıktı
İzmir'de hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın son anları ortaya çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte düğün salonunda yıkılan beton kemerin altında kalarak hayatının kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın son anları ortaya çıktı.

Olay dün Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan Verdant Düğün Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Doktorun son anları ortaya çıktı


Öte yandan Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için gittikleri düğün salonunda son onları güvenlik kameralarına yansıdı.




#Doktor Mehmet Fatih Baltacı
#Mehmet Fatih Baltacı
#İzmir
#Menemen
#Verdant Düğün Salonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT - AYT - YDT