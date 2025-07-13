İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurları çözüm arıyor: Projeleri 'Bakanlığın' devralmasını istiyorlar

"Bu enkazı kaldırmak için belediyenin bir üye başına çıkarttığı rakam 8,5 milyon lira. Kendilerinin hazırladığı bilirkişi raporunda bu inşaatın tamamlanması için 1 milyar 260 milyon lira gibi bir para istiyorlar. Bu da bir üyeye yaklaşık 8,5 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Bizim şu ana kadar ödediğimiz bugünün parasıyla yaklaşık para 3,5 milyon lira. Ekstra daha 8,5 milyon lira verecek bizim, hiçbir üyemizin gücü yok."