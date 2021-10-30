Gündem İzmirde muz provokatörlerine operasyon 8 Suriyeli daha gözaltında
İZMİR

İzmir'de 'muz provokatörlerine' operasyon: 8 Suriyeli daha gözaltında

Sosyal medya üzerinden sokak röportajı sırasında bir kişinin "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine, bazı yabancı uyruklu kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 Suriyeli daha yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmirde muz provokatörlerine operasyon: 8 Suriyeli daha gözaltında
Suriyelilerin sosyal medyada başlattıkları akım büyük tepki toplamıştı.

İzmir'de, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulundukları belirlendi.

Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler

'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltında: 11 şüpheli daha aranıyor
GÜNDEM
'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili 11 yabancı uyruklu şahıs gözaltında: 11 şüpheli daha aranıyor

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.