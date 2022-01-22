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POLİTİKA

Kabaş'a destek çıkan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği için tutuklanan Sedef Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerini hedef aldı. Bakan Soylu, Twitter paylaşımında, "Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Men dakka dukka." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabaşa destek çıkan Akşener ve Kılıçdaroğluna Bakan Soyludan tepki: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı. Kabaş, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Karar sonrası muhalefet partilerinin genel başkanları ve temsilcileri, ardı ardından Kabaş'a destek çıkan paylaşımlar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabaş'a destek veren muhalefet liderlerini hedef aldı. Bakan Soylu, Twitter paylaşımında, "Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Men dakka dukka." ifadelerini kullandı.

Bakan'ın paylaşımı şöyle:

"Bu cümle gerekliydi:

'Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilemeli…'

Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi.

Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler.

Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor.

Men dakka dukka."

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