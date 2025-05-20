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Kadıköy'de inşaat alanındaki ağaç otomobilin üstüne devrildi

Kadıköy'de inşaat alanındaki ağaç otomobilin üstüne devrildi

12:3020/05/2025, Salı
DHA
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İtfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırdı.
İtfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırdı.

Kadıköy'de inşaat alanındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde; caddedeki inşaat alanının bahçesinde bulunan ağaç, yan taraftaki binanın otoparkında park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırırken otomobilde hasar meydana geldi.





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