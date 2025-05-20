Navigasyon mağduru sürücü ölümden döndü: Otomobil yıkım alanına uçtu

Hatay’da navigasyonla yol alan bir sürücü, yönlendirmeyi takip ederken yıkımı tamamlanmış bir binanın boş arsasına uçtu. Yüksekten düşen otomobilde bulunan 5 kişi kazayı mucizevi şekilde yara almadan atlattı.
Hatay'da navigasyon takibiyle yolculuk yapan sürücünün kullandığı otomobil, yıkımı yapılan binanın boş arazisine uçtu. Kazada hasar alan araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı.
Edinilen bilgiye göre kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün navigasyon üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu. Kazada araçta hasar oluşurken araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı. Otomobil çekici yardımıyla araziden kaldırıldı.