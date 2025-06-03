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Kağıthane'de evini yakmaya çalıştı polise direndi: Kelepçelenerek gözaltına alındı

Kağıthane'de evini yakmaya çalıştı polise direndi: Kelepçelenerek gözaltına alındı

15:473/06/2025, Salı
DHA
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Yaşanan arbedenin ardından ekipler şüpheliyi kelepçelenerek gözaltına alındı.
Yaşanan arbedenin ardından ekipler şüpheliyi kelepçelenerek gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de 4 katlı binanın en üst katında yaşayan ve akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen kişi evinde yangın çıkardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri direnen şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kağıthane'deki olay, saat 12.45 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın en üst katında yaşayan ve akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi evinde yangın çıkardı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek istedi. Yangın çıkaran kişinin direnmesi üzerine ekipler eve giremedi.

POLİSE DİRENİNCE KELEPÇELENDİ

Bu kez polis ekipleri dairede yangın çıkaran şüpheliyi gözaltına almak istedi. Şüphelinin bir kez daha direnmesi üzerine polisle şüpheli arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından ekipler şüpheliyi kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüpheli polis aracına götürülürken de bağırmayı sürdürdü. Bu sırada eve giren itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Vatandaşların panik yaşadığı olay kameralara saniye saniye yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




#İstanbul
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