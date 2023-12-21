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Kahramanmaraş'ta babasını baltayla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde babasını baltayla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı. Olayda kullanılan suç aleti balta ise evin yaklaşık 400 metre ilerisindeki çöp konteynerin içinde bulundu.

16:24 - 21/12/2023 Perşembe
AA
Hayatını kaybeden A.B.
Hayatını kaybeden A.B.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Geben Mahallesi'nde A.B'nin (58) şüpheli bulunan ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Olay yerinde detaylı inceleme yaparak delil toplayan jandarma, maktulün yakınlarıyla yapılan mülakat ve evdeki kontrollerde, yiyecek maddelerinde ve şırınga içerisinde zirai ilaç zehri bulunması üzerine olay günü maktulle evde yalnız bulunan oğlu H.B'nin (14) ifadesine başvurdu.

H.B. ifadesinde, babasının kendisine hakaret ve küfürler ettiğini, kızgın demirle kendisini döveceğinden korktuğunu bu sırada baltayla öldürdüğünü itiraf etti.

Olayda kullanılan suç aleti balta ise evin yaklaşık 400 metre ilerisindeki çöp konteynerin içinde bulundu.

Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

#Kahramanmaraş
#Andırın
#Balta
37 dakika önce
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