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Kamyon devrilince anguslar kayboldu: Bir kişi yaralandı

Kamyon devrilince anguslar kayboldu: Bir kişi yaralandı

18:1721/05/2025, Çarşamba
IHA
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Tır sürücüsünün Mersin Limanı'ndan yüklediği angusları İstanbul'a götürdüğü bildirildi.
Tır sürücüsünün Mersin Limanı'ndan yüklediği angusları İstanbul'a götürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar'da angusları taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu tır sürücüsü yaralanırken kaçan iki angusu yakalamak için zabıta ekipleri seferber oldu.

Afyonkarahisar'da angusları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kazada kaçan 2 angusun yakalanması için zabıta ekipleri seferber oldu.

Sürücü yaralandı

Olay, Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 ALP 276 tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

20'ye yakın angus etrafa dağıldı

Kazada devrilen tırın dorsesindeki taşıdığı 20'ye yakın angus ise etrafa dağıldı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım ettikten sonra angusları kaza bölgesindeki bir vatandaşın tel örgüyle kaplı bahçesine koyarken, kaçan 2 angusun yakalanması için zabıtadan yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler hayvanların yakalanması için çalışma başlattı.

Angusları İstanbul'a götürüyordu

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, tırın Mersin limanından yüklediği angusları İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.



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